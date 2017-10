Un début de saison record pour Bourdin Direct sur RMC Découverte.

RMC Découverte annonce que « Bourdin Direct » a débuté la saison 2017-2018 sur des valeurs records.

« Bourdin Direct » (6h - 8h30 en TV) a connu une augmentation de + 25% en un an avec une moyenne de 155 000 téléspectateurs depuis le 4 septembre. Semaine record sur la rentrée, du 16 au 20 octobre, à 168 000 téléspectateurs en moyenne et 5,5% de part d'audience.

Depuis la rentrée, « Bourdin Direct » sur RMC Découverte se positionne comme la 3ème matinale d’information de France devant CNEWS, LCI et France Info.

Sur BFMTV (8h30-9h), l’interview politique réalise également un début de saison record avec 1,2 million de téléspectateurs par jour. « Bourdin Direct » permet ainsi à BFMTV d’être la 2ème chaîne de France sur la tranche.

Sur RMC (6h-10h), « Bourdin Direct », a réalisé la saison dernière sa meilleure performance historique avec 2 562 000 auditeurs quotidiens. Et sur le digital, « Bourdin Direct » demeure la matinale radio généraliste la plus commentée sur Twitter avec plus de 500 000 abonnés au compte de Jean-Jacques Bourdin, est-il souligné.