Un documentaire qui retrace l’histoire de la chaîne Comédie diffusé le 9 novembre.

Jeudi 9 novembre à 20h55 sur la chaîne Comédie+.

"La Grosse Histoire de Comédie+" est le premier documentaire qui retrace l’histoire de cette chaîne.

Le film de 90 minutes raconte comment, en 20 ans, cet espace de création unique a révélé de grands noms de l’humour français et continue de dénicher les talents de demain.

"Un road movie de l’humour, drôle, absurde, et plein de surprises. L’histoire d’un réalisateur curieux et indiscret qui tente, tant bien que mal, de réaliser le documentaire historique de cette folle aventure. On y redécouvre les archives mythiques de la chaîne, les Kamoulox de Kad et O, les impros d’Alain Chabat, les délires d’Action Discrète, les interviews mythiques de Jerry Lewis ou de Hugh Grant... "

De Dominique Farrugia aux Robins des Bois, en passant par Thierry Lhermitte et Cyril Hanouna, ils sont une vingtaine à se replonger dans leurs souvenirs. Tous nous dévoilent les coulisses de la chaîne, les moteurs de sa créativité. Scoops, galères, découvertes, clashs, bides et moments de génie.

Documentaire De Louis Villers avec Raphaël Mezrahi, Manu Lévy, Axelle Laffont, Jordi & Martin, Sébastien Thoen, Thomas Séraphine, Anne-Sophie Girard, Artus, Yassine Belattar. Dominique Farrugia, Pierre Lescure, Cyril Hanouna, Maurice Barthélémy, Jonathan Lambert, Ariane Massenet, Les Chevaliers du Fiel, Nicolas Deuil, Philippe Lelièvre, Alex Vizorek.

Crédit photo © Flab Prod.