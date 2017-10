Un livre célèbre les 20 ans de l'émission Des racines et des ailes.

A découvrir prochainement sur France 3, en première partie de soirée, un numéro spécial Grèce du magazine Des racines et des ailes. Un rendez-vous qui célèbre ses 20 ans d'antenne.

L'occasion de publier un beau bouquin : Trésors de France. Edité dès la semaine prochaine par Chêne et vendu près de 30 euros.

La journaliste Carole Gaessler préface ce livre dont les textes sont de Guillaume Evin.

L'ouvrage est ainsi présenté : "En vingt ans et plus de 420 numéros, l’émission culturelle n’a jamais renié son ambition originelle : comprendre le passé pour éclairer le présent et mieux préparer l’avenir. Conjuguer proximité et ouverture sur le monde, préservation du patrimoine et rencontres humaines. À cette occasion, ce bel ouvrage vous propose de (re)découvrir la France métropolitaine en treize itinéraires, de l’Arc atlantique sur la façade ouest à la Route Napoléon dans le sud-est ; des Pyrénées à la Baie de Somme ; des châteaux de la Loire aux beautés sauvages de la Corse…".