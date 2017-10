Un numéro de Stupéfiant ! spécial art et football lundi prochain.

Lundi prochain à 22h35 sur France 2, le magazine culturel Stupéfiant ! sera consacré en intégralité ou football !

Le sport le plus populaire du monde s’expose dans les musées, comme au MUCEM de Marseille en ce moment. Mais il investit aussi le théâtre, la danse, la poésie, les galeries… Dans l’enceinte du Stade de France, Léa Salamé recevra Olivier Giroud, attaquant de l’Equipe de France, et Jean-Max Colard, critique d’art et commissaire d’expositions consacrées au football.

Les sujets proposés :

- Les footballeurs ? Des artistes ! Par Aurélia Perreau. Depuis cet été, Neymar s’est installé en France. Sur le terrain, le footballeur brésilien crée. Son art, c’est le geste. Il invente des mouvements… et vaut plus cher qu’un Van Gogh ! Neymar est le dernier héritier d’une dynastie à part : les footballeurs-créateurs. Stupéfiant ! vous fait découvrir ces artistes du ballon rond.

- L’art du football. Par Elise Le Bivic. Le football n’a jamais cessé d’inspirer les grands maîtres, du Douanier Rousseau à Nikki de Saint Phalle, en passant par Picasso. Aujourd’hui, les artistes contemporains s’en emparent, le foot entre au musée ou même au très chic théâtre national. Stupéfiant ! a rencontré ces artistes que le football inspire.

- La sculpture qui dérange Zidane. Par Julien Beau. L’art ne célèbre pas que le beau football. Il s’empare parfois des « mauvais gestes ». En 2012, Adel Abdessemed, l’une des stars de l’art contemporain, réalise une sculpture du fameux « coup de tête » de Zinédine Zidane en finale de Coupe du Monde. Le champion du monde n’aurait pas apprécié et la statue est aujourd’hui maudite.

- Brigade du Stup : le chant des supporters. Par Loïc Prigent. Au Stade, on chante « I will survive » de Gloria Gaynor, ou « We’re the champions » de Queen. Les supporters inventent des tubes ou les ressuscitent ! Loïc Prigent s’est plongé dans la musique du foot.

