Un numéro de Zone interdite consacré à Disneyland Paris le 29 octobre.

Un documentaire de Myriam Bel-Yazid et Jean-Baptiste Gallot, consacré à Disneyland Paris et proposé le dimanche 29 octobre en première partie de soirée sur M6, lors du magazine Zone interdite présenté par Opéhélie Meunier.

Un film à priori pas bien méchant envers le parc (gros annonceur avant les fêtes de fin d'année) si on en juge par le résumé...

"Cette année, Disneyland Paris fête ses 25 ans d’existence. Une date-charnière : aujourd’hui, l’entreprise et ses 15.000 salariés partent à la reconquête du public pour prouver que la magie Disney n’a pas pris une ride...

Chez les Castmembers, « les membres de la troupe », tout le monde est mobilisé ! Laurent est le tout nouveau chef du restaurant gastronomique du Disneyland Hôtel, l’établissement le plus luxueux du Parc. Venu des plus grandes tables de la capitale, il a pour mission de faire monter l’hôtel en gamme en proposant une nouvelle carte. Un vrai challenge au pays de Mickey où frites et hamburgers sont rois. Mais avec une brigade trois fois moins nombreuse que celle d’un étoilé, le chef de 37 ans arrivera-t-il à s’adapter à son nouveau travail ?

Alice, 26 ans, rêve de danser depuis toujours. Il y a un an, cette jeune Belge a décidé d’abandonner ses études de médecine pour tenter sa chance à l’audition d’un show digne de Broadway, « Mickey et le magicien ». En parvenant à décrocher ce premier contrat professionnel, sa vie va changer radicalement. Et la première du spectacle est pour bientôt...

Pour son 25ème anniversaire, Disney a revu de fond en comble sa célèbre parade : nouveaux chars, nouveaux personnages et nouvelles chorégraphies. Parmi les danseurs, il y a un vétéran, Bertrand, 34 ans et 10 années d’ancienneté dans la parade. C’est d’ailleurs là qu’il a rencontré sa femme Amandine et ils ont eu ensemble un « bébé Disney », Noé, 22 mois.

Côté sécurité, nous partagerons le quotidien des pompiers Disney : une véritable caserne cachée au cœur des coulisses, où une trentaine d’hommes se tiennent prêts en permanence à intervenir au moindre bobo. En moyenne, il y a 40 interventions par jour, et les pompiers doivent rester discrets pour ne pas rompre la magie du parc. Et lorsqu’un petit visiteur termine malencontreusement son séjour à l’infirmerie, c’est Mickey en personne qui vient le consoler...

Des coulisses du spectacle le plus ambitieux jamais proposé par le Parc jusqu’aux suites luxueuses du plus grand hôtel 5 étoiles de France, en passant par les dédales de coursives dans lesquels des centaines de personnes s’activent loin des yeux du public pour faire fonctionner l’usine à rêve, nous allons vivre de l’intérieur cette année exceptionnelle à Disneyland Paris".

