Un numéro inédit d'Un jour, un destin consacré au réalisateur Claude Sautet.

Un film inédit de Dominique Leeb et Anne Rochefort, proposé dans le cadre de la collection Un jour, un destin sur France 2, et présenté par le journaliste Laurent Delahousse : Claude Sautet, Romy, Yves, Michel et les autres...

Un film à découvrir à 22h45 le dimanche 12 novembre prochain.

Les Choses de la vie, César et Rosalie, Vincent, François, Paul et les autres, Nelly et Mr. Arnaud… Tous ces films signés Claude Sautet ont laissé des traces dans la mémoire des spectateurs et des téléspectateurs. À quoi cela tient-il ? Qu’y a-t-il d’universel dans toutes ces histoires ?

Il y a cette atmosphère, ce ton inimitable, ces personnages malmenés par les aléas de la vie que le réalisateur savait plus que tout mettre en images. Il montrait et racontait les sentiments et les tourments qu’ils provoquent, l’amitié, l’imprévu dans le quotidien, ces détails qui font de ses héroïnes et de ses héros des êtres qui nous ressemblent. Pour les incarner, il s’était attaché une petite bande de comédiennes et de comédiens, parmi lesquels on pense spontanément à Romy Schneider, Michel Piccoli, Yves Montand ou encore Patrick Dewaere. Tous ont vu évoluer un homme attachant, pudique, colérique et angoissé.

Ce sont plusieurs grands moments de cinéma que les équipes d’Un jour, un destin vous invitent à revivre à travers ce portrait inédit de Claude Sautet.