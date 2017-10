Enregistrement d'Un samedi soir à Pigalle, avec Ardisson pour C8.

Weclap.fr fait part de l'enregistrement lundi de l'émission Un samedi soir à Pigalle, destinée à C8 et animée par Thierry Ardisson (qui dispose désormais de deux émissions hebdomadaires sur la chaîne).

Un programme enregistré au cabaret La nouvelle Eve, dans le XVIIIème arrondissement à Paris.

Le concept selon Weclap :

"Avec Thierry ARDISSON et ses invités Laurent BAFFIE, Bruno SOLO, Mathieu MADÉNIAN…. Au menu, Magie avec Eric Antoine, humour avec Ahmed SYLLA et Jean Fi Janssens, mais aussi Clara MORGANE, Priscilla folle du désert, et de nombreux numéros de cabaret: le tout mené par Tom VILLA en maitre de cérémonie."