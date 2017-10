Une très chouette journée spéciale animation Aardman le 1er novembre sur France 4.

Une très chouette journée spéciale animation Aardman le mercredi 1er novembre sur France 4.

13h45 - Wallace & Gromit : une grande excursion.

Film réalisé par Nick Park en 1989.

14h05 - Wallace & Gromit : Un mauvais pantalon.

Deuxième épisode de Wallace et Gromit, après Une grande excursion, le film est récompensé par l'oscar du meilleur court-métrage d'animation en 1994.

14h45 - Shaun le mouton saison 5 (inédit)

Shaun le mouton, le plus curieux et malicieux des animaux, est de retour en dessin animé pour une nouvelle saison et des épisodes plus hilarants les uns que les autres. Son passe-temps favori ? Faire de chaque situation délicate un jeu, et résoudre les problèmes de la ferme sans que le fermier ne se rende compte de rien.

20h55 - Shaun le mouton, le film (inédit)

Un véritable chef-d'œuvre de l'animation en stop motion du Studio Aardman. L’intrépide Shaun, un petit mouton habitué aux vertes prairies, quitte accidentellement sa ferme bien aimée pour nous embarquer dans une suite de péripéties amusantes dans un monde qui lui est inconnu... la ville ! Une histoire totalement délirante et trépidante où Shaun et ses compagnons d'aventure ne manquent jamais d'idées pour des gags, des bêtises et autres facéties.

22h15 - Au cœur de l’animation Aardman – de la pâte à modeler à Wallace & Gromit (inédit)

Produit à l’occasion de l’anniversaire des quarante ans du studio britannique Aardman Animations, spécialisé dans l’animation en volume. Ses créateurs passionnés, Peter Lord et David Sproxton, rejoints par Nick Park, ont donné vie à de célèbres personnages en pâte à modeler (dont Morph, Wallace & Gromit, et Shaun le mouton) et ont inspiré de nombreuses vocations dans le monde de l’animation. Retrouvez, au travers d’extraits de films multirécompensés, la magie de Chicken Run, Pirates, Souris City, et découvrez en avant-première des images du nouveau projet du Studio Aardman, Early Man, qui sortira sur les écrans de cinéma en janvier 2018.

Émaillé d’interviews des créateurs expliquant la genèse de leurs œuvres et les particularités de l’animation en stop motion au travers d’anecdotes savoureuses, le documentaire recueille aussi les témoignages d’acteurs de renom, dont Hugh Grant, Bill Nighy, Martin Freeman ou David Tennant qui ont prêté leur voix à ces personnages emblématiques.