Uune semaine spéciale Combat des Régions pour la 100ème de Bienvenue chez nous.

Du lundi 6 au vendredi 10 novembre sur TF1.

Pour la 100ème de « Bienvenue chez Nous », quatre duos de propriétaires, venus du Nord, de l’Est, de l’Ouest et du Sud de la France, vont s’affronter dans une semaine spéciale « Combat des Régions ».

Ils ont déjà remporté une première fois la compétition « Bienvenue chez Nous » et vont tenter de gagner le titre ultime de « meilleure maison d’hôtes de France » !

Lundi 6 novembre, chez Anne et Philippe, champions du Nord : C’est en Basse-Normandie, dans une demeure bourgeoise de 1830 à la décoration romantique, qu’Anne et Philippe accueillent, avec convivialité, leurs invités de la semaine.

Mardi 7 novembre, chez Brigitte et Pascal, champions de l’Ouest : Brigitte et Pascal ouvriront les portes de leur château du Tarn du 18ème siècle. Une bâtisse à la décoration très colorée, nichée au cœur d’un parc de 1500m2 avec piscine extérieure.

Mercredi 8 novembre, chez Soraya et Nicolas, champions du Sud : Changement d’époque et de style, Soraya et Nicolas sont les hôtes d’une villa provençale au confort ultra-moderne. Un de ses atouts, la présence d’un spa privatif dans chacune des chambres et piscine dans le jardin.

Jeudi 9 novembre, chez Brigitte et Bernard, champions de l’Est : Agriculteurs dans la Nièvre, Brigitte et Bernard reçoivent dans leur ferme au charme rustique. Aménagée dans un esprit traditionnel, avec des meubles de famille anciens et restaurés, la maison d’hôtes propose un séjour en toute simplicité.