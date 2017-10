Vivre dans moins de 10 mètres carré : enquête diffusée dans Envoyé Spécial.

Une enquête d'Agathe Lanté et Grégory Roudier (agence CAPA), à ne pas louper sur France 2 : diffusion prévue le jeudi 16 novembre lors du magazine Envoyé Spécial.

A 30 ans, Emilie est une jeune femme active à qui tout sourit. Un travail d’assistante au ministère des Outre-mer, une vie dans les beaux quartiers parisiens. Sauf qu’Emilie vit dans 9m2. Un espace minuscule pour cette jeune femme en contrat précaire qui doit aller aux toilettes sur son palier. Jean-Louis, lui, a travaillé durement pendant plus de 40 ans, il est aujourd’hui retraité … dans un 19m2 à Marseille.

C’est un changement de tendance historique amorcé il y a une dizaine d’années : nous habitons tous dans des logements de plus en plus petits. La plupart des locataires de chambres de bonnes ou de petites surfaces ont désormais un travail. En France, plus de 23.000 foyers logent même dans une chambre de moins de 9m carrés. Louer de telles surfaces est pourtant illégal.

Comment vit-on dans un espace aussi réduit ? Comment s’organise le quotidien ? A qui profite ce marché des petites surfaces ? L'équipe de ce reportage a filmé au jour le jour ces Français qui vivent toujours plus à l’étroit.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 2.