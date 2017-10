L'équipe de We Are TV - Martin Rogard, Amandine Durr, Benoit Morelli - et Arthur annoncent le lancement officiel de We Are TV.

Lancée simultanément en France et aux Etats-Unis, l'application est désormais disponible gratuitement sur Apple Store et Android.

We Are TV permet au téléspectateur d'interagir avec son environnement et le programme qu'il regarde de manière totalement nouvelle et immersive, est-il communiqué :

Connectez-vous avec vos amis, commentez un programme et jouez avec les personnages 3D qui sortent de l'écran ! Avec la Réalité Augmentée, c'est comme s'ils étaient vraiment autour de vous ! L'application fonctionne avec le programme de votre choix, catalogue à la demande et Netflix.

Première expérience à faire dès ce soir, dans Vendredi tout est permis, où chaque invité d'Arthur aura un petit personnage 3D à son effigie.

Arthur Essebag : « We Are TV est une nouvelle expérience pour la TV contemporaine en pleine mutation. Elle s'adresse à une génération férue d'interaction avec les programmes et les communautés de téléspectateurs. Je suis fier d'accompagner Martin et ses équipes dans ce formidable projet. »

Martin Rogard : « L'application We Are TV est la première démonstration de notre ambition d'offrir les possibilités fantastiques de la Réalité Augmentée à tous les téléspectateurs. Cette nouvelle technologie amène les émissions et les séries en 3D dans votre salon. Elle va permettre aux chaînes et producteurs de sortir de l'écran TV et de créer des nouvelles expériences : Jeux, quiz, discussions avec le public : les émissions peuvent maintenant interagir avec leur audience ».