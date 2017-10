Yann Barthès animateur préféré des jeunes, selon un sondage BVA.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français recrutés par téléphone puis interrogés par Internet du 19 au 20 octobre 2017. Echantillon de 1103 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Sondage BVA-Presse régionale-Foncia.

Elise Lucet est animatrice préférée des sondés, et devance Nagui et Michel Cymes ; Yves Calvi et Yann Barthès complètent le top 5. Cyril Hanouna, Arthur et Marc-Olivier Fogiel sont aux trois dernières places dans cette liste de 25 noms. A noter que les sondés pouvaient choisir 3 noms dans cette liste imposée de 25.

Focus sur le vote des moins de 35 ans : Yann Barthès, fort du succès de Quotidien sur le jeune public, l’emporte largement avec 40%. Stéphane Plaza suit avec 26% et, surprenant, Elise Lucet est sur le podium avec 22%. Quatre personnalités arrivent ensuite ex-aequo avec 19% : Nagui, Michel Cymes, Bernard de la Villardière et Stéphane Bern. Jusqu’à 3 réponses étaient possibles.

Chez les 35-64 ans, Nagui, Elise Lucet, Michel Cymes est le trio de tête. Chez les seniors, Calvi est leader devant Lucet et Cymes.

Crédit photo © Benjamin Dauchez - TF1.