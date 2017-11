30 ans après sa mort, hommage à Jacques Anquetil samedi sur France 3 Normandie.

Samedi 18 novembre à 20h25 sur France 3 Normandie : hommage à Jacques Anquetil, décédé le 18 novembre 1987.

Franck Besnier animera cette émission de 26 minutes où de nombreux invités seront présents :

Raymond Poulidor,

Bernard Hinault,

Michel Drucker,

Daniel Mangeas, commentateur sportif spécialisé dans les courses cyclistes,

Thierry Marie, coureur cycliste,

Raphaël Geminiani, coureur cycliste,

Thierry Gouvenou, coureur cycliste,

Dominique Anquetil.

Les invités évoqueront la « mémoire de Jacques ». Au début des années 60, sa rivalité avec Raymond Poulidor a littéralement divisé le pays à une époque où le cyclisme était plus populaire que le football. Parfois présenté comme le « mal aimé », Jacques Anquetil a défrayé la chronique par ses déclarations sur le dopage : « on ne gagne pas le tour de France avec un morceau de sucre ». Une vie privée digne d’un roman, et l’image d’un personnage froid et austère qui cachait en réalité une grande timidité selon son entourage. Jacques Anquetil qui a grandi dans le village de Quincampoix en Seine-Maritime, a commencé le vélo à l’âge de 4 ans. Il voulait devenir agriculteur mais reste aux yeux de beaucoup de Français « Un homme exceptionnel avec un cœur gros comme ça » comme le rappellera Raymond Poulidor.