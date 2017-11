A la découverte de la route de la soie, du 27 novembre au 15 décembre sur ARTE.

Sur la chaîne ARTE du 27 novembre au 15 décembre 2017, du lundi au vendredi à 17h30.

Grand reporter et prix Albert-Londres, Alfred de Montesquiou nous emmène pour un périple exceptionnel sur la route de la soie, mythique trait d’union entre l’Orient et l’Occident, à l’origine d’échanges commerciaux et spirituels entre la Chine, l’Asie centrale, l’Europe et le monde méditerranéen.

De par son métier de reporter, Alfred de Montesquiou a parcouru le Moyen-Orient pour en connaître les crises et les guerres. Passionné par cette région et l’Orient en général, il part à présent sur les traces de Marco Polo, le long de la route de la soie, pour enquêter sur ce qui fait le rayonnement de cette partie du monde : sa culture millénaire, son brassage des peuples et des civilisations qui ont tant apporté à la nôtre. De Venise à Xi’an, ancienne capitale de Chine, son expédition traverse six pays et d’innombrables étapes sur 12 000 kilomètres. Il se fait passeur de savoirs et de connaissances, à la découverte du patrimoine architectural, des religions, des cultures et des traditions, à la rencontre des peuples de ces pays. Italie, Turquie, Iran, Ouzbékistan, Kirghizstan, Chine... autant de noms qui résonnent comme une invitation au voyage.