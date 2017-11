A la redécouverte de la vache ce samedi après-midi sur France 2.

Produit par Morgane, écrit et réalisé par Pierre-François Glaymann, le document inédit Au bonheur des vaches est programmé ce samedi à 15 heures. Diffusion dans la case Grandeurs nature, sur France 2.

La vache, cet animal si familier de nos paysages hexagonaux et si présent dans nos vies, nous est pourtant parfaitement inconnue. À travers le récit croisé de trois histoires étonnantes de vaches, en Bourgogne, dans les Alpes et en Bretagne, ce film part à la redécouverte de cet animal à l’intelligence sociale développée et au comportement fascinant.

En suivant les premiers pas difficiles de Nougaro un petit veau charolais orphelin, nous découvrirons comment le lien d’attachement peut se recréer entre une vache et un veau. Avec les aventures de Sterne, une bretonne pie noir qui s’apprête à quitter son île natale pour participer au concours du salon de l’agriculture de Paris, nous verrons comment cet animal s’adapte au changement et au stress de la vie parisienne ! Enfin avec Gazelle, une tarine, vivant sur les pentes du parc de la Vanoise, nous observerons les liens subtils qui unissent le troupeau, les qualités que doit avoir celle qui veut en être la cheffe surtout lorsqu’il s’agit de mener la troupe dans le monde sauvage des alpages.

Crédit photo © Prod.