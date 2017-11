A partir du samedi 25 novembre, la saison inédite de Mongeville sur France 3.

A partir du samedi 25 novembre à 20h55 sur France 3, la série Mongeville revient à l’antenne pour trois nouveaux épisodes inédits, après le succès de la saison précédente.

Les téléspectateurs de France 3 retrouveront les comédiens Francis Perrin et Gaëlle Bona mais aussi des guests comme Bertrand Yerles, Marianne Basler et Olivier Sitruk dans de nouvelles enquêtes.

Samedi 25 novembre : Séminaire à Vif. Dans le cadre enchanteur d'un Relais & Château, une serveuse du restaurant est retrouvée morte, noyée dans la piscine. Les clients de l'établissement, cadres dirigeants d'une entreprise de cosmétiques bio, ne semblent pas complètement étrangers à ce crime. Mongeville et Valentine vont découvrir un microcosme ou les luttes de pouvoir sont impitoyables.

Samedi 2 décembre : Parfum d'amour. Un jeune et talentueux médecin est retrouvé assassiné dans le cabinet médical où il assurait un remplacement. l'enquête s'oriente rapidement vers sa future belle-famille : les Dampierre, un empire de la parfumerie. À moins qu'il ne faille suspecter le Capitaine Duteil, mystérieusement présente sur les lieux du crime, et qui a connu la victime bien plus qu'elle ne veut bien le reconnaître...

Samedi 9 décembre : Meurtre à la une. Rédacteur en chef du quotidien Grand Ouest, Valéry Prat annonce son suicide "à la une" avant de se jeter du sixième étage de son bureau. Une sordide mise en scène qui ne tarde pas à dévoiler un véritable crime. Prat ne s'était pas fait que des amis sur les chemins de la gloire. Collaborateurs rancuniers, partenaires dupés, victimes collatérales de ses choix éditoriaux : tous avaient une bonne raison de se débarrasser d'un journaliste trop encombrant avant qu'il ne rejoigne Paris pour fonder son propre magazine.

Crédit photo © Caroline Dubois / Son & lumières 2014.