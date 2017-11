Agressions sexuelles sur mineurs : les invités du débat diffusé sur France 5.

Après la diffusion du documentaire Viols sur mineurs : mon combat contre l'oubli, mercredi prochain en première partie de soirée sur France 5, place à un débat animé par Marina Carrère d'Encausse.

La justice peut elle "réparer" ?

Quelle justice aujourd'hui pour les mineurs victimes de viols ?

Quelle place est accordée à la parole des victimes ?

Comment ça se passe hors de France ?

Comment rendre les viols sur mineurs imprescriptibles ?

Quelle volonté politique contre les prédateurs sexuels quels qu'ils soient ?

Invités :

- Sébastien Boueilh, ancien rugbyman de haut niveau, violé de 13 à 16 ans par le mari de sa cousine, n'en a jamais parlé jusqu'à ses 30 ans ; après avoir déposé plainte et 4 ans 1/2 de procédure, le jour de la condamnation de son violeur à 10 ans de réclusion criminelle, il s'est libéré de toute sa souffrance et de ses comportements et addictions (violence, sexe, alcool) et a fondé une association "Colosse aux pieds d'argile" qui s'occupe de prévention pour les enfants dans le domaine du sport

- Flavie Flament : son combat est l'allongement des délais de prescription en matière de viols sur mineurs de 30 ans à compter de la majorité.

- Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes ; elle s'est déclarée pour l'allongement du délai de prescription pour les viols sur mineurs et pour inscrire dans la loi un âge pour présumer du non-consentement à un acte sexuel.

- Luc Frémiot, avocat général des Cours d'Assises du Nord et du Pas de Calais. Il requiert contre les violeurs, il est contre l'allongement du délai de prescription.

- Hélène Romano, docteur en psychopathologie. Elle est contre l'allongement du délai de prescription pour protéger les victimes ; Pourquoi il est si difficile de libérer la parole ? L'amnésie traumatique, qu'est ce que c'est ? Si le violeur accusé est acquitté, quels ravages sur la victime ?