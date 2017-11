All You Need Is Me, série musicale disponible dès vendredi sur Studio+.

Vendredi prochain, STUDIO+, l’application de séries courtes et premium conçues pour la mobilité, lancera sa nouvelle création originale, All You Need Is Me.

"Tournée à Los Angeles et portée par un casting d’acteurs émergents, la série de 10 épisodes de 10 minutes suit les traces de Flynn Six, un groupe de musique anglais à la conquête d’Hollywood. Sexe, drogue et rock’n’roll sont au programme de cette comédie drôle et légère, dans la lignée d’Entourage", est-il communiqué.

Synopsis : Emmené par Johnny, leur charismatique chanteur, aussi séduisant qu’imprévisible, les membres de Flynn Six, rencontrés sur les bancs de l’école, écument les pubs miteux de Londres en rêvant de gloire et de disques d’or. À 9000 kilomètres de là, Stacey Levine, l’une des directrices de label les plus réputées de Los Angeles, doit rapidement dénicher de nouveaux artistes afin de ne pas perdre un gros contrat avec une maison de disques. Les astres s’aligneraient-ils enfin pour le groupe anglais ? Fraîchement débarqués à LA, les membres de Flynn Six voient l’univers à paillettes d’Hollywood s’ouvrir à eux quand ils enregistrent leur premier disque au sein de la prestigieuse Capitol Tower. Mais comment garder les pieds sur terre quand on est à deux doigts de toucher les étoiles ?