Apatride, le nouvel album d'André Manoukian.

Bien connu des téléspectateurs pour avoir été juge de quasiment toutes les éditions de Nouvelle Star (seule exception, cette année), l'auteur et compositeur André Manoukian propose un nouvel album.

Apatride. Disponible dès la semaine prochaine.

"L’Orient , les miens en furent chassés. Longtemps je fus allergique à ses excès, son sucre, sa passion. Jusqu'aux retrouvailles, autour d’un piano : - Pourriez vous me jouer quelque chose d'arménien ? Une vague mélodie de ma grand mère égrenée d'un doigt hésitant.. - On dirait du Satie.. Et me voilà parcourant sur mon clavier de nouveaux territoires sonores, armé de tambours sacrés Iraniens, d'un violoncelliste Turc, d'une chanteuse Syrienne, d'un duduk Arménien, de rythmes «Alaturka», repoussant les frontières mentales pour dessiner les contours d'un paradis perdu, entre Vienne et Samarkhande, à la recherche d'éclats de spleen, pour retrouver, le temps d'un concert, l’âme de mes ancêtres." André Manoukian.

En concert le 29 janvier prochain au Trianon à Paris.