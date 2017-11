Au cinéma dès ce mercredi : Maryline, avec Adeline d'Hermy et Vanessa Paradis

Ecrit et réalisé par Guillaume Gallienne, qui avait connu un succès critique et public avec Les garçons et Guillaume, à table !, le film Maryline est visible dans les salles dès ce 15 novembre.

Le synopsis : Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient jamais personne et vivaient les volets clos. À 20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne. Mais, elle n'a pas les mots pour se défendre. Elle est confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant. C'est l'histoire d'une femme, d'une femme modeste, d'une blessure.

Avec Adeline d'Hermy de la Comédie Française, Vanessa Paradis, Alice Pol, Eric Ruff, Xavier Beauvois, Lars Edinger, Pascale Arbillot.