L'audience sur M6 des auditions de Nouvelle Star saison 13.

Hier, mercredi 1er novembre, M6 débutait la diffusion d'un de ses plus gros paris de la saison : le come-back sur la chaîne du télé crochet Nouvelle Star.

Un programme qui après une perte de vitesse sur M6 a connu une deuxième carrière sur C8.

La première saison, Nouvelle Star 9, animée par Cyril Hanouna, a permis à la chaîne du groupe Canal+ de multiplier les soirées à succès : 7 Prime au-dessus d'1.7 million de téléspectateurs début 2013.

La saison suivante, la baisse d'audience est conséquente : une seule soirée où le cap du million et demi de fidèles est franchie...On note tout de même 7 scores supérieurs à 1.3 million.

Changement de la moitié du jury lors de la saison diffusée dès la fin 2014 : exit Olivier bas et Maurane, remplacés par deux déceptions : Yarol Poupaud et Elodie Frégé. Et Benjamin Casltadi succède à Cyril Hanouna. Il n'y a plus que 3 numéros à dépasser 1.3 million de téléspectateurs.

Puis en 2016, patatras. Et TPMP, qui savonne bien la planche en finissant très tard ou en critiquant le show, n'y est pas étranger...Indifférence du public pour cette édition avec Manoukian, JoeyStarr, Elodie Frégé et Sinclair : aucun numéro n'arrive à franchir 1.2 million. Humiliation pour la finale avec moins de 500.000 personnes (600.000 pour la demi).

Retour à cette fin 2017 : hier, la première partie des auditions, devant notamment Benjamin Biolay et Coeur de pirate, attire seulement 2.55 millions de téléspectateurs (11.9% de pda) ; à comparer aux 3.8 millions de personnes présentes en mars 2010 pour le premier épisode de Nouvelle Star 8 sur M6.

