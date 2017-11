Audiences du vendredi 3 novembre : gros flop pour Qui prendra la suite ?

Six artisans à la recherche de la perle rare dès ce vendredi sur France 3. - Leblogtvnews.com

Luthier, potière ou ébéniste, ils ont de 32 à 59 ans et sont artisans entrepreneurs. Leur métier est leur passion et ils cherchent à transmettre leurs techniques et tours de main à de jeunes...

http://www.leblogtvnews.com/2017/11/six-artisans-a-la-recherche-de-la-perle-rare-des-ce-vendredi-sur-france-3.html