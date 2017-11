Aventure Robinson sur TF1, avec Kendji Girac et Maître Gims.

Via le quotidien Le Parisien : Denis Brogniart sera l'animateur de la nouveauté L'aventure Robinson, sur TF1. Premiers cobayes : les chanteurs Kendji Girac et Maître Gim's, tous deux très populaires auprès du jeune public.

Alexia Laroche-Joubert, d'Adventure Line Production, confie à Michael Zoltobroda du Parisien que pendant cinq jours, ces vedettes seront coupées du monde et livrées à elles-mêmes sur une île sauvage... " A eux de se débrouiller. Ils vont vivre loin de tout repère et de leur confort habituel."

Les deux artistes devront partir avec le strict minimum et ignorent leur destination finale. Ils auront pour mission de remporter ensemble des épreuves de dextérité et de réflexion, et ce dans un but : récolter de l’argent pour une association.

Crédit photo © Philippe Leroux - ALP - TF1.