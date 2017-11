Bande-annonce du film Plonger, de Mélanie Laurent, avec Gilles Lellouche.

Découvrez la bande-annonce de plonger, le nouveau film de Mélanie Laurent, en salles le 29 novembre.

Avec Gilles Lellouche, Maria Valverde.

C’est l’histoire d‘un amour total entre César et Paz.

Paz, photographe espagnole, nourrit une soif de rencontres, d’expériences et de voyages, alors que César, ex-grand reporter de guerre, souhaite à l’inverse s’extraire du tumulte du monde. Paz est enceinte, cette perspective l’angoisse, l’étouffe. Elle semble s’éloigner chaque jour un peu plus de César, comme obsédée par quelque chose qui lui échappe. Jusqu’au jour où elle disparait, laissant son enfant et César sans véritable explication.