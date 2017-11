Box-office hebdo : Tarek Boudali leader, Karin Viard sur le podium, Catherine Deneuve 10ème...

Box-office en France, semaine du mercredi 8 au mardi 14 novembre 2017. Un trio de tête 100% francophone mais aucun film au dessus de 350.000 entrées.

Mission réussie pour Tarek Boudali avec sa comédie Epouse-moi mon pote. 1.95 million de spectateurs en 3 semaines dont 342.000 du 8 au 14 de ce mois. Seuls 4 autres films français ont fait mieux en 2017.

Tout va très bien également pour Albert Dupontel : Au revoir là-haut résiste et perd peu de spectateurs. Près de 339.000 entrées sur la semaine soit 1.33 million depuis sa sortie.

La nouveauté Jalouse, portée par l'excellente Karin Viard, démarre avec 316.000 spectateurs. Avec un nombre de copies légèrement supérieur à 350, la moyenne entrées / salles est la meilleure du top 10.

Ex leader, Thor : Ragnarok recule au 4ème rang et en est à 2.16 millions d'entrées. Chiffre qui pourrait être dépassé par Justice League ces prochaines semaines.

Le sens de la fête, L'école buissonnière et Carbone suivent. Deux succès et un échec avec respectivement des cumuls de 2.69, 1.60 et 0.50 millions d'entrées.

A noter que Tout nous sépare, avec Catherine Deneuve, Nekfeu, Nicolas Duvauchelle et Diane Kruger, n'attire que 102.000 personnes environ. Drame qui a eu droit à une grosse couverture médias et visible dans près de 200 salles.