Box-office Etats-Unis : Thor résiste nettement aux 2 grosses nouveautés de la semaine.

Box-office aux Etats-Unis, week-end du vendredi 10 au dimanche 12 novembre 2017.

Projeté dans près de 4100 cinémas, Thor : Ragnarok reste leader avec 57 millions de dollars de recettes. Total impressionnant de 212 millions en 10 jours. Déjà 650 millions à travers la planète ! Le budget de prod, qui n'inclue pas les dépenses promo à travers le monde, est d'environ 180 millions.

La comédie Daddy's Home 2, visible dans 3600 cinés, fait son entrée en 2ème position. 30 millions de $ de recettes. Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson, John Lithgow sont à l'affiche de ce film au budget élevé, proche de 70 millions de dollars. Il y a deux ans, le volet 1 avait été un très beau succès outre-Atlantioque, avec plus de 150 millions de recettes (dont 39 millions lors du premier week-end, fin décembre).

Nouvelle adaptation du classique d'Agatha Christie, Murder on the Orient Express se place 3ème avec 28 millions de dollars. Plus de 3300 cinémas proposent cette nouveauté qui a un budget de 55 millions de dollars (hors frais marketing). Le cast de ce thriller : notamment Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Judi Dench, Penelope Cruz.

La comédie A Bad Mom's Christmas recule au 4ème rang et cumule 40 millions de recettes en 10 jours (budget de prod proche de 30 millions).

Top 5 complété par le film d'horreur Jigsaw : 34 millions de recettes depuis sa sortie US ; 80 millions dans le monde (budget prod, 10 millions).