Catherine Deneuve explique pourquoi elle ne se rendra plus à la soirée des César.

A lire pages 35 à 41 dans le nouveau numéro du mensuel Technikart, un entretien avec Catherine Deneuve. La comédienne se confie à Laurence Rémila.

Celle qui est à l’affiche du drame Tout nous sépare est notamment interrogée sur les César. Elle n’y va plus par choix, dévoile-t-elle, ajoutant que c’est définitif. « Quand j’étais nommée pour Potiche, on m’avait dit : Il faut vraiment que tu y ailles. Je ne voulais pas, ça faisait des années que je n’y allais plus, et j’ai cédé. Je me suis dit après : Bien fait pour toi ! »

Ce que Catherine Deneuve reproche à cette cérémonie annuelle ? Des règles de votes pas assez claires, une soirée pas assez festive et où toute la profession n’est pas représentée.

C’est fini, assure-t-elle, n’ayant pas assez de considération pour eux.

Pour rappel, Manu Payet sera le maître de cérémonie des César 2018 vendredi 2 mars. La cérémonie sera diffusée à partir de 21 heures sur Canal+, en clair, en direct et en exclusivité depuis la salle Pleyel.