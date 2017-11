Chroniques Criminelles revient ce soir sur NT1 sur la mystérieuse affaire Maëlys.

La petite Maëlys de Araujo, 9 ans, a disparu lors d’un mariage organisé dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, dans l’Isère. C’était dans la nuit du 26 au 27 août 2017, aux alentours de 3 heures du matin. Malgré une mobilisation immédiate de la gendarmerie, de la famille et des habitants des environs, l’enfant n’a toujours pas été retrouvée.

Un homme concentre rapidement tous les soupçons : Nordahl Lelandais, un ancien militaire de 34 ans à la personnalité trouble, lui aussi présent à la fête. C’est son comportement étrange qui a attiré l’attention des gendarmes : il a disparu juste avant l’arrivée des gendarmes, nettoyé sa voiture avec un puissant détergent et surtout, les enquêteurs ont retrouvé une trace ADN de Maëlys dans sa voiture. Mais le suspect a réponse à tout. Même s'il est mis en examen et écroué, il nie les faits qui lui sont reprochés. Les parents de Maëlys, eux, ont lancé un émouvant appel au ravisseur pour connaître enfin la vérité...

Deux mois et demi après les faits, Chroniques Criminelles revient sur cette mystérieuse affaire. En première partie de soirée ce samedi, sur NT1.

Où en est l’enquête ? Quels sont les éléments à l’encontre du suspect, et quelles sont les zones d’ombres qui entourent encore cette affaire ? Et surtout, peut-on espérer connaître rapidement la vérité ? Dans un document inédit, au plus près de l’actualité, Chroniques Criminelles fait le point sur ce dossier brûlant.

Présenté par Magali Lunel et narré par Jacques Pradel.

Avec les témoignages de : Christiane Lelandais, mère de Nordahl ; Sven Lelandais, frère de Nordahl ; Joachim et Jennifer de Araujo, parents de Maëlys ; Jean-Yves Coquillat, procureur de Grenoble ; Jean-Marc Bloch, ancien directeur de la PJ de Versailles - criminologue ; Richard Marlet, ex-commissaire divisionnaire ; Me Florent Girault, avocat de Ludovic, ami de Nordahl ; Serge Pueyo, journaliste RTL / Le Parisien ; Véronique Parette, journaliste France Bleu ; Léopold Srajnic, rédacteur en chef France Bleu.

Crédit photo © DR.