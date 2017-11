Classement des couples dans Danse avec les stars, et réaction de la vedette éliminée jeudi.

Jeudi 2 novembre à 21 heures, TF1 proposait exceptionnellement un numéro de Danse avec les stars. La case habituelle du samedi étant occupée ce week-end par le show NRJ Music Awards.

Après les éliminations de Vincent Cerutti et Hapsatou Sy, Elodie Gossuin, Sinclair et Camille Lacourt semblaient les plus en danger. Finalement, le mix des votes du public et des notes des quatre juges conduit à la sortie de l'aînée Arielle Dombasle.

Le classement après les notes artistiques et techniques de Nicolas Archambault, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Fauve Hautot :

Lenni-Kim et Marie Denigot : 54 points.

Agustin Galiana et Candice Pascal : 48 points

Joy Esther et Anthony Colette : 45 points.

Tatiana Silva et Christophe Licata : 44 points.

Arielle Dombasle et Maxime Dereymez : 41 points.

Elodie Gossuin et Christian Millette : 40 points.

Sinclair et Denitsa Ikonomova : 39 points.

Camille Lacourt et Hajiba Fahmy : 37 points.