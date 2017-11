Clémence Poésy rejoint Antonio Banderas au casting de la saison 2 de Genius.

National Geographic, FOX 21 television Studios et Imagine Television viennent d’annoncer le casting qui rejoint Antonio Banderas dans la seconde saison de la série GENIUS. Cette deuxième saison est dédiée à Pablo Picasso.

La comédienne française Clémence Poésy incarnera Françoise Gilot, peintre et auteur à succès qui aura deux enfants avec Pablo Picasso. Clémence Poésy est notamment connue pour son rôle de Fleur Delacour dans la série des films « Harry Potter ».

Le comédien Alex Rich partagera le rôle titre avec Antonio Banderas en incarnant Pablo Picasso jeune.

Le comédien français Sebastian Roché interprètera le père tyrannique de Françoise Gilot.

Robert Sheehan (« Fortitude », « Misfits ») sera Carlos Casagemas, un étudiant et poète espagnol, un des plus proches amis de Picasso.

Poppy Delevingne incarnera Marie-Thérèse Walter, une maitresse et muse de Picasso avec qui il aura son premier enfant.

Aisling Franciosi (« Game of Thrones », « The Fall ») jouera le rôle de Fernande Olivier, une artiste et modèle française dont Picasso fera plus de 60 portraits.

Plusieurs membres du casting de la première saison de Genius reviennent pour cette deuxième saison : Samantha Colley qui incarne Dora Maar, une photographe et peintre française qui sera également la compagne et muse de Picasso ; T.R. Knight (« Grey’s Anatomy », « The Catch ») dans le role de Max Jacob, un des premiers amis de Picasso à Paris ; Seth Gabel (« Salem ») dans le rôle de Guillaume Apollinaire, l’un des plus grands poètes du 20ème siècle et fréquent collaborateur de Piccaso ; et enfin Johnny Flynn (« Lovesick »), dans la peau du comédien français Alain Cuny.

« J’ai toujours révé de pouvoir travailler avec des acteurs polyvalents qui pourraient incarner au cours des saisons d’une même série différents rôles. C’est un vrai plaisir que de pouvoir le faire en racontant l’histoire riche et provocante de Pablo Picasso » a déclaré Ken Biller, producteur executif et showrunner, qui réalise également le premier épisode.