Danse avec les stars : réaction du couple éliminé ce week-end (vidéo).

Samedi 18 novembre, en première partie de soirée sur TF1, Sandrine Quétier et Karine Ferri, co-animatrice d'un soir, accueilleront les 7 people encore en compétition dans Danse avec les stars.

Les notes des juges hier étaient au final additionnées avec celles du week-end précédent. Puis le public a pu voter pour son ou ses binômes préférés.

On se doutait bien qu'Agustin Galiana et Lenni-Kim n'avaient rien à craindre. Contrairement à Elodie Gossuin, Sinclair et Camille Lacourt.

C'est le chanteur et compositeur Sinclair qui quitte la compétition, sans réelle surprise. Après, successivement, Vincent Cerutti, Hapsatou Sy et Arielle Dombasle. Out également Denitsa Ikonomova, qui avait remporté les 3 précédentes éditions.