Des racines et des ailes fête ses 20 ans en Grèce, le 29 novembre sur France 3.

Mercredi 29 novembre en première partie de soirée sur la chaîne France 3 : l'émission Des racines & des ailes fête ses 20 ans en Grèce. Carole Gaessler accueillera les téléspectateurs à Athènes, à l’Acropole, puis à Delphes, au sanctuaire d’Apollon ; deux sites qui célèbrent le 30e anniversaire de leur classement à l’Unesco. Puis direction la Grèce continentale avant de prendre la mer vers les îles.

Les sujets diffusés :

L’Acropole : un chantier titanesque. Rosalia Christodoulopoulou, architecte en chef, est chargée de la restauration du Parthénon. Elle remonte une partie du mur nord de la Cella, l’ancienne salle principale du temple où trônait la gigantesque statue en or et ivoire de la déesse Athéna. Des images en 3D, inédites, nous permettent de découvrir l’Acropole au Ve siècle av. J.-C. Les temples y étaient en partie colorés. D’ailleurs, Lena Aggelakopoulou, ingénieur chimiste, a découvert de nombreuses traces de pigments, sur le site. Près de la mer, un gigantesque bâtiment vient de sortir de terre. On le surnomme le nouveau Parthénon. C’est la Fondation Stávros Niárchos, cadeau à la ville d’un richissime armateur grec, aujourd’hui disparu. Sa réalisation a été confiée au grand architecte italien Renzo Piano. Athènes lance ainsi un message fort : même en des temps difficiles, l’art et la culture ont toute leur place. Le centre abrite en effet la nouvelle bibliothèque nationale, le nouvel opéra, un gigantesque bassin d’eau de mer de 400 mètres de long. Les Athéniens l’ont déjà adopté.

De Thessalonique au mont Olympe. Bernard Cuomo vit à Thessalonique, la capitale du nord de la Grèce, qui abrite de merveilleuses églises byzantines, classées à l’Unesco. La fierté de cet architecte : avoir transformé le front de mer, trop longtemps oublié, en un vaste jardin public. Plus à l’Ouest, le père Benedictus nous ouvre exceptionnellement les portes du monastère de Varlaam, dans les Météores, où il vit depuis vingt-trois ans. Des icônes du XVIe siècle y sont précieusement préservées. À la frontière de l’Albanie, près des gorges de Vikos, le plus grand canyon d’Europe, un village reprend vie grâce à Thoukididis Papageorgiou. Il a restauré à l’identique une vieille maison de pierre et il y a ouvert, avec sa fille, une chambre d’hôtes. Une volonté de surmonter la crise dans ce village laissé à l’abandon au cours du XXe siècle. Mike Styllas est géologue. Il mène ses recherches sur le mont Olympe, la demeure des dieux. À 3 000 mètres d’altitude, il tente de donner une explication scientifique aux mythes antiques. En particulier les multiples impacts de foudre, autrefois attribués aux colères de Zeus.

Mon île en Grèce. À Paros, dans les Cyclades, l’architecte Angélique Evripiotis s’est spécialisée dans l’architecture insulaire qu’elle revisite dans un style contemporain. Elle nous emmène à la découverte de ses plus belles réalisations sur l’île de Paros, mais aussi à Syros, une île voisine, où l’on découvre une architecture néoclassique étonnante, très éloignée des traditionnelles maisons blanches. À Chios, une île située à quelques kilomètres des côtes turques, Roula Boura perpétue une tradition millénaire : la culture du mastic. Cette résine, utilisée en cuisine et dans l’industrie, a fait la richesse de l’île. Le village de Pyrgi arbore des façades décorées étonnantes. Au sud du Péloponnèse, à Cythère, Fivos Tsaravopoulos redonne vie aux sentiers ancestraux, qu’empruntaient déjà les premiers habitants de l’île pendant l’Antiquité. Le plus ancien d’entre eux mène à un lieu de culte millénaire, doté d’un magnifique point de vue sur la mer Égée et la mer de Crète.