Dimanche matin sur France 5 : La vie extraordinaire de Fernand Legros, roi des faussaires.

Un document de Laurent Bergers, diffusé ce dimanche à 9h25 sur la chaîne France 5.

Bien que sa vie soit éphémère, elle a eu le trajet d’un météore. Personnage méconnu aujourd’hui mais qui a continuellement défrayé les années 50 - 60. Fernand Legros s’est bâti une légende autour d’une vie romanesque.

Roi des faussaires, Fernand Legros a été le sujet de l’écrivain Roger Peyrefitte et du réalisateur Orson Welles. Il a vendu des faux Modigliani, Duffy, Vlaminck … Personne n’échappe à son commerce frauduleux.

Tour à tour promoteur immobilier, danseur, espion pour le compte de la CIA contre son amant, affabulateur de génie, mondain cosmopolite par excellence, faussaire international, Fernand Legros aura marqué son époque. Jouant de son charme, de son bagout et de son audace, en trompant les autorités et ses clients, en usant et abusant de ses collaborateurs et de ses proches, Fernand Legros va se constituer une fortune colossale et une réputation de « dandy satanique ».

Toujours dans l’apparence, ne retirant que rarement ses masques de scènes, il demeure un personnage difficile à cerner, qui fascine autant qu’il obsède. Chaque faits et geste est calculé, en public comme en privé ; la vie de Fernand Legros s’emmêle inexorablement au mythe qu’il s’est construit.

Crédit photo © Froggies Média.