Discriminations envers les homosexuels : document le 4 décembre sur Planète+.

Sur Planète+ le lundi 4 décembre en première partie de soirée.

Hypnologue de formation, réalisateur, scénariste et comédien aux origines bretonnes et vietnamiennes, Gurwann Tran Van Gie (photo) assume son homosexualité depuis qu’il a 20 ans.

En 2013, les violentes réactions homophobes des partisans de la manif pour tous qu’il entend depuis son balcon lui font craindre d’être pris comme cible pour la première fois. Cette année-là, les agressions contre les homosexuels sont multipliées par six.

Tout en revenant sur son parcours, Gurwann Tran Van Gie explore les racines de l’homophobie qui s’exprime parfois par des mots presque aussi douloureux que des coups, tout d’abord au sein de l’entourage proche. Il commence par rendre visite à son amie de lycée, Lise, et à sa mère, qui ont toutes les deux mal réagi à l’annonce de son coming out avant d’accepter son homosexualité. Certaines familles ont des réactions de rejet encore plus fortes. C’est pourquoi l’association Contact Rhône œuvre à maintenir ou renouer le dialogue entre les lesbiennes, gays, bisexuels, et leurs familles. Quant à l’association Le Refuge, elle recueille les homosexuels mineurs chassés par leurs parents, au nombre de 1 000 chaque année. Ariel, aujourd'hui 25 ans, raconte comment il a été mis à la porte à 15 ans après avoir fait son coming out.

Documentaire de 70 minutes, d'Olivier Nicklaus et Gurwann Tran Van Gie.

Crédit photo © Caméra Subjective.