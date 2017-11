Dix pages sur la trajectoire folle de Kylian Mbappé, ce samedi dans L'Equipe Mag.

Le Kid, titre de la Une de l'hebdomadaire L'Equipe Mag ce samedi.

Kylian Mbappé a 18 ans et fait tout à 200 à l’heure. Depuis son arrivée au PSG, il est le deuxième plus gros transfert de l’histoire. Tout, pourtant, n’a pas été aussi fluide et tranquille qu’il y paraît dans la trajectoire du prodige français, racontée en dix pages dans le magazine.

Avant la diffusion de L’Équipe enquête « Kylian Mbappé hors-normes », lundi, à 20h50 sur la chaine L’Équipe. Dans ce documentaire de 70 minutes, portrait du plus jeune prétendant au Ballon d’Or France Football de l’histoire, à travers des témoignages rares et inédits. Des membres de sa famille, ses premiers éducateurs, ses professeurs d’école, ses entraîneurs, tous apportent leur regard sur le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du football mondial. De Bondy à Paris en passant par Monaco, itinéraire d’un surdoué pour qui tout n’a pas été aussi facile que son ascension fulgurante le laisse croire. Réalisé par Sebastien Tarrago, Guillaume Dufy et Fabien Touati.