En décembre, l’intégrale de la saga Underworld sur OCS.

Le mois prochain, les abonnés au bouquet OCS découvriront l’intégrale de la saga Underworld : à la demande sur OCS Go ainsi que les deux derniers opus Underworld - Nouvelle Ère et Underworld - Blood Wars sur OCS Choc.

Sur OCS Choc + OCS Go :

UNDERWORLD - NOUVELLE ÈRE mercredi 20 décembre à 20h40 (de Måns Mårlind, Björn Stein). Avec Kate Beckinsale, Theo James et India Eisley. Depuis des siècles, Lycans et Vampires se livrent une bataille sans merci. Mais les deux races sont à l’aube d’une ère nouvelle car les humains décident de cesser leurs con its internes.

UNDERWORLD - BLOOD WARS mercredi 27 décembre à 20h40 (téléfilm inédit d’Anna Foerster). Avec Kate Beckinsale, Theo James et Tobias Menzies. Dans ce nouvel opus de la franchise, nous suivons la chasseuse de lycans Selene face aux agressions brutales des clans Lycans et vampires qui l’ont trahie.

Sur OCS Go :

UNDERWORLD

UNDERWORLD 2 - Evolution

UNDERWORLD 3 - Le soulèvement des Lycans.