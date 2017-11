Enquête dans Capital sur le business de la voyance.

Environ un Français sur trois consulterait régulièrement un voyant ; certains vont même jusqu’à dépenser 1 000 euros par mois. Si l'INSEE répertorie 2 300 entreprises d'arts divinatoires, ce sont pourtant bien des dizaines de milliers de voyants qui exercent en France aujourd'hui.

Et derrière certains médiums se cachent de véritables businessmen. Les Mme Irma sont passées de mode ! Aujourd’hui la voyance s’est modernisée. La plupart des voyants consultent par téléphone, via des lignes surtaxées entre 40 centimes et 10 euros la minute. Du coup, la note peut grimper très vite !

Alors forcément, cela attire beaucoup de gens malhonnêtes car la profession n’est pas réglementée et que n’importe qui peut s’improviser voyant. Et pas besoin de lire l’avenir pour savoir que la voyance peut rapporter gros...

Qui se cache au bout du fil ? Quelles sont les astuces des voyants pour attirer et garder les clients ? Enquête à voir le dimanche 19 novembre sur M6, lors du magazine Capital présenté par Bastien Cadéac.

Crédit photo © Marie Etchegoyen - M6.