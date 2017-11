Entretien avec Etienne Daho du 20 au 24 novembre sur France Culture.

Entretien inédit chezEtienne Daho, du lundi 20 au vendredi 24 novembre sur France Culture. Lors de l'émission A voix nue, de 20 heures à 20h30.

Lundi. Premiers jours du reste de ta vie : A qui s’adresse une chanson et que dit-on de soi-même dans ses premiers morceaux ? Le chanteur évoque son enfance à Oran, le souvenir de la guerre d’Algérie, le juke-box du Cap Falcon ; l’abandon d’un père qui marquera durablement le garçon de la famille.

Mardi. Mig-Rennes : les années rennaises. Géographie nouvelle et une sociabilité à inventer à Rennes, à l’aube des années 80. Etienne Daho raconte l’importance du premier concert des Stinky Toys qu’il organise, aux côtés de Marquis de Sade. L’exaltation des sens, ses premiers concerts, sa voix chantée.

Mercredi. Paris - Londres - Rome. Les voyages ont une part importante dans la discographie d’Etienne Daho : « Paris Ailleurs » s’écrit à Lisbonne, « Eden » à Londres, « L’Invitation » à Barcelone… sans oublier New York, ville de la Factory et du Velvet Underground, majeure dans son esthétique.

Jeudi. Daho en toutes lettres. Etienne Daho évoque Ibiza où il aime revenir pour écrire. S’il est un art qui s’entend beaucoup dans la musique de Daho, c’est la littérature : Le Grand Sommeil fait écho à Chandler, Pop Satori à Kerouac. L’enjeu capital du Condamné à mort de Jean Genet.

Vendredi. L’homme qui marche. Pour ce dernier entretien chez Etienne Daho, le chanteur évoque ses activités de producteur, éditeur et même photographe. Si Brigitte Fontaine dit de lui qu’il a « une poigne de fer et de faire », c’est avec Dani et Lou Doillon que Daho s’affirme en producteur et passeur.

Par Matthieu Conquet. Réalisation : Jean-Christophe Francis.