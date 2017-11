Fabrice Luchini invité de 28 minutes ce jeudi : numéro spécial argent.

Ce jeudi à 20h05 sur ARTE, Fabrice Luchini sera présent à l’occasion d’une émission spéciale autour de l’argent.

En première partie d’émission, avec Dominique Reynié, homme politique et professeur de sciences politiques à Sciences Po, il évoquera Des écrivains parlent d’argent, la pièce dont il est co-auteur et comédien principal (actuellement aux Bouffes Parisiens). ​

En deuxième partie, il débattra du rapport des Français à l’argent avec le romancier et essayiste Pascal Bruckner, d’Agnès Verdier Molinié, essayiste et directrice de la Fondation iFRAP et d’Éric Heyer, économiste à l’OFCE.

Présenté par Élisabeth Quin.

L'équipe de 28 minutes cette saison : Renaud Dely (Marianne), Nadia Daam (Europe 1, Slate.fr), Claude Askolovitch (Vanity Fair), Éric Chol (Courrier international), Vincent Trémolet de Villers (Le Figaro), Xavier Mauduit (France Inter) et François Saltiel.

Crédit photo © Paul Blind.