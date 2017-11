Faute d'audience, Qui prendra la suite ? sera diffusé en fin de soirée le vendredi.

Faute d'audience, Qui prendra la suite ? sera diffusé en fin de soirée les vendredis 17 et 24 novembre après le Soir 3. A peine un million de téléspectateurs pour le volet diffusé la semaine dernière...

Vendredi 17 novembre à 20h55 : Coluche, le bouffon devenu roi.

Le jour de la disparition de Coluche, le 19 Juin 1986, la France a canonisé son clown. Quand il meurt, il est au sommet de sa gloire et vient de fonder les Restos du Cœur. Trente ans plus tard, Coluche est- il toujours ce roi intouchable ? C’est l’une des questions que pose ce nouveau film signé Didier Varrod et Nicolas Maupied. A travers cet hommage, les auteurs reviennent sur le parcours d’un bouffon devenu roi, qui était beaucoup plus subversif et dérangeant que l’image policée retenue par la postérité et alimentée par la nostalgie.

Vendredi 24 novembre à 20h55 : 300 Chœurs chantent les plus belles chansons des années 80.

Plusieurs générations de stars de la chanson Française se réunissent, entourées des 300 chœurs, pour interpréter dans des versions inédites, les plus belles chansons qui ont marqué les années 80.

Dans ce show présenté par les artistes eux-mêmes, vous entendrez "Les Lacs du Connemara", "Spacer", "Mistral gagnant", "Les sunlights des tropiques", "Encore et encore", "Si j’étais un homme", "Voyage voyage", "Bamboleo", "Je viens du sud", "Je te promets", "Fais-moi une place", "La ballade de Jim" et beaucoup d’autres…

Avec Kids United, Julien Clerc, Amir, Shym, Claudio Capeo, Alain Souchon et Laurent Voulzy, Gypsies Kings et Chico, Tal, Gauvain Sers, Arcadian, Lou, Michel Fugain, Slimane, Anggun, Jean-Luc Lahaye, Gilbert Montagné, Corneille, Sheila, Boulevard des Airs, Lisa Angell, Camille Lou, la troupe de la comédie musicale Bodyguard… Ils seront associés aux nombreux chœurs présents comme Les Chœurs de France, Gospel pour 100 voix, Chœur et mouvement, Equivox, le Chœur de Pierre, Lacryma Voce, Chorela, le Chœur du Studio International, le Chœur des Parisiennes, les Petits Chanteurs d’Asnières, Gospel pour 100 voix, les Copains d’Accords, Le Bagad de Lann-Bihoué…