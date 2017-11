Femmes démineuses en Colombie : document le 3 décembre sur M6, avec Xavier de Moulins. Dans le magazine 66 minutes, à 17h20.

Le 3 décembre 2017 seront célébrés les 20 ans du traité d’Ottawa (Canada). Cette convention interdit l’emploi, la production, le transfert et le stockage des mines antipersonnel et oblige les Etats à s’engager pour l’assistance aux victimes.

A cette occasion pour 66 Minutes, Xavier De Moulins est parti en Colombie à la rencontre de femmes démineuses. En effet, la Colombie est le deuxième pays le plus miné après l’Afghanistan avec plus de 11 000 victimes recensées, ces 27 dernières années. Mais depuis l’accord de paix signé l’an dernier entre le gouvernement et les FARC, un processus de déminage a été entamé.

66 Minutes est allé à la rencontre de ces femmes qui au péril de leurs vies, œuvrent au quotidien, avec l’aide de Handicap International, pour une vie meilleure sur leurs terres.

Crédit photo © Julien Mavara / Handicap International