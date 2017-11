Finale de la coupe Davis France - Belgique : le dispositif de France Télévisions.

Du vendredi 24 au dimanche 26 novembre, la finale de la Coupe Davis 2017 opposant l'équipe de Yannick Noah à la Belgique sera retransmise en intégralité sur France 2. Un événement retransmis en direct du Stade Pierre-Mauroy à Lille.

L'objectif de l'Equipe de France est clair, rappelle France Télévisions : soulever cette année le fameux « saladier d’argent » qu'elle n'a plus gagné depuis 2001 et qui lui a échappé lors de trois Finales perdues en 2002, 2010 et 2014.

France 2 propose un dispositif spécial présenté par Laurent Luyat qui sera accompagné de Justine Hénin en plateau pour toutes les analyses de matches. Lionel Chamoulaud et Arnaud Clément seront aux commentaires de cette finale inédite, avec Nelson Monfort pour les interviews de bord de court.

Vendredi 24 novembre en direct à partir de 13h45, les deux premiers matchs.

Samedi 25 novembre en direct à partir de 14h, le double.

Dimanche 26 novembre en direct à partir de 13h30, le (ou les) simple(s) décisif(s).

Sur francetvsport : Depuis les coulisses, Thierry Tazé-Bernard vous fera vivre la finale, au travers de photos et d’une story sur Instagram, ainsi que d’interventions en direct sur Facebook. Les meilleurs extraits des matches, accompagnés d'articles, d'interviews et de tous les résultats, seront à retrouver sur le site et les comptes francetvsport sur les réseaux sociaux. Tous les matches de cette Finale seront par ailleurs à vivre en direct vidéo simultané sur le site et l'application francetvsport et à revivre pendant 7 jours en replay sur france.tv.

Crédit photo © Eric Vernazobres - France Télévisions.