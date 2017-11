Finale de La meilleure boulangerie de France dès ce lundi : la liste des épreuves.

Pendant plusieurs semaines, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre ont sillonné la France pour dénicher la meilleure boulangerie de chaque région visitée. Ils ont rencontré, pour l'émission quotidienne diffusée en avant-soirée sur M6, des artisans-boulangers passionnés qui défendent un patrimoine, des traditions, un savoir-faire, tout en faisant preuve d’une créativité extraordinaire.

Au terme de 8 semaines de périple, 8 boulangeries ont été sélectionnées pour la grande finale nationale. Voici les épreuves.

Lundi 6 novembre à 18h40 : La galette des rois est sans conteste l’un des plus grands classiques de la boulangerie française. Nos 8 boulangeries en compétition vont devoir personnaliser ce produit exceptionnel. A la fin de cette épreuve, elles ne seront plus que 7.

Mardi 7 novembre : La brioche, un produit que l’on retrouve sur tous les étals des boulangeries en France. Qui ne parviendra pas à la réinventer en version salée dotée d’une forme tressée quittera le concours. 6 boulangeries en lice pour la prochaine épreuve.

Mercredi 8 novembre : La barre de céréales n’est plus l’apanage des industriels, nombreuses sont les boulangeries qui en proposent à leur clientèle. Les boulangers devront créer LA barre de céréales qui sera remplie d’énergie, savoureuse et pratique à transporter. 3 boulangeries seront qualifiées d’office, les 3 autres s’affronteront sur une secondaire épreuve éliminatoire : les concurrents devront créer un pain fantaisie en forme de ruban. Une seule boulangerie rejoindra les 3 précédemment qualifiées.

Jeudi 9 novembre : Au menu, 3 préparations de street food cuisinées par Norbert. De quoi garnir un burger, un hot-dog et un sandwich. Aux 4 boulangeries encore en compétition d’imaginer et de réaliser les pains pour présenter ces 3 grands classiques de la street food en version inédite. Un concurrent se qualifiera directement pour la grande finale, les 3 autres s’affronteront sur une secondaire épreuve éliminatoire : créer un nouveau produit qui se consommera à l’heure du goûter. A l’issue de cette épreuve, nous connaitrons le second grand finaliste.

Vendredi 10 novembre : Pour cette ultime épreuve, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre départageront les finalistes sur un dernier défi de taille: la pièce montée boulangère. Le graal du savoir-faire boulanger traditionnel ! Une épreuve marathon et des demandes de dernières minutes de notre jury qui mettront les nerfs des 2 équipes à rude épreuve.