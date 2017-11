Focus sur des habitations insolites à Paris, ce soir sur France 5.

Ce dimanche 12 novembre en première partie de soirée sur France 5. Un document écrit et réalisé par Marion Baillot et Claire Leisink.

Paris, la ville du baron Haussmann, est connue dans le monde entier pour son architecture typique, ses avenues aérées et ses immeubles en pierre de taille aux façades parfaitement alignées. Les appartements haussmanniens représentent 60% des logements de la capitale. Mais Paris conserve aussi secrètement des habitations insolites.

Des Parisiens nous ouvrent les coulisses de leur maison pas comme les autres. Chez eux, l'habitation devient un art de vivre, une manière de prendre du recul sur l'agitation et le bruit d’une des villes les plus denses au monde. Avec 21 000 habitants au kilomètre carré, Paris se place devant Tokyo ou New York.

Jacqueline von Hammerstein, une aristocrate allemande, a restauré une pagode chinoise à deux pas des Champs-Elysées. Jean-Paul Favand habite dans les anciens chais de Bercy, le plus grand lieu de stockage du vin au XIXe siècle. Gérard et Danielle ont la chance de vivre dans l'un des plus vieux zoos du monde : la ménagerie du Jardin des Plantes. Philippe, un artiste peintre, occupe l'ancien atelier de Chagall dans un pavillon de l'Exposition Universelle de 1900. Plus inattendu, des logements sociaux sont construits dans un hôtel particulier du XVIIIème siècle classé monument historique.

Tous ces lieux sont chargés d'histoire. Ils ont tous eu une première vie. Aujourd'hui, ils renaissent grâce à des passionnés, des parisiens de souche ou de cœur qui ont décidé d'habiter Paris autrement.