France 5 rend hommage à Françoise Héritier ce jeudi 16 novembre à 22h20 avec la diffusion du documentaire La pensée de la différence.

Professeur Honoraire au Collège de France, où elle avait succédé à son maître Claude Lévi-Strauss à la chaire d'étude comparée des sociétés africaines, l'ethnologue-anthropologue Françoise Héritier avait consacré l'essentiel de ses recherches au fondement de la domination du masculin sur le féminin.

Dans le train qu'elle avait l’habitude de prendre pour la Bretagne, elle partageait les souvenirs de sa vie, de ses voyages en Afrique, de ses enquêtes sur le terrain au début de sa carrière en 1958. Après avoir accompli une série de neuf missions en Afrique occidentale pendant cinq années, Françoise Héritier avait poursuivi en France ses recherches en devenant, comme elle se baptisait elle-même, une « anthropologue dans la cité ».

Dans ce documentaire, Françoise Héritier évoquait les lieux qui avaient marqué sa carrière comme le Collège de France ou l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Au fil de rencontres personnelles et professionnelles, Françoise Héritier livrait sa vision du monde et un message d'espoir pour les siècles à venir : l'espoir que soit abolie la hiérarchie entre les sexes et la possibilité d'imaginer un monde meilleur où d'autres hiérarchies pourraient disparaître, celle établie entre les sexes étant la première et fondatrice de toutes les autres...

Documentaire de 52' réalisé par Teri Wehn-Damish et coproduit par France 5/Cinétévé/CNRS Images (2008).