Hala Gorani Tonight fait ses débuts ce lundi 6 novembre à 21h00 sur CNN International.

Ce lundi 6 novembre, l’une des émissions phare de CNN International en prime time fait peau neuve : retrouvez la quotidienne "Hala Gorani Tonight" en direct du lundi au vendredi à 21h00.

Le programme s’appuie sur les 25 ans d'expérience de la journaliste internationale pour décrypter les grands titres de l'actualité et leur contexte. Pendant une heure, invités et experts commenteront les sujets internationaux du jour afin de donner aux téléspectateurs une nouvelle perspective sur l’information.

« Notre but est d'analyser point par point l’actualité d’une journée, en retenant les faits les plus marquants, tout en mettant l’accent sur ce qui fait leur importance », explique Hala Gorani. « Plus qu'un simple journal d'information, il s'agit de fournir à notre public des analyses en profondeur dans un style convivial et dynamique. »

"Hala Gorani Tonight" remplace "The World Right Now", lancée en 2014.

« En trois ans, le monde a tellement changé qu'il en est presque devenu méconnaissable », déclare Mike McCarthy, Senior Vice-Président de la Programmation chez CNN International. « Il était absolument nécessaire de s'adapter à ce nouveau contexte. Je connais très peu de personnes qui sachent faire cela aussi bien que Hala. Avec cette émission, les téléspectateurs pourront prendre de la hauteur grâce à son talent et à son éclairage avisé. »

Chaîne dispo sur CanalSat Canal 110 ; Numericable Canal 61 ; Free Canal 84 ; Bouygues Telecom Canal 160 ; Orange Canal 234 ; SFR Canal 541 ; Naxoo Canal 80.