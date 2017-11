Inspiré d'un faits divers, Vivre sans eux est en tournage avec Bernard Le Coq.

Depuis ce jeudi 16 novembre, et durant un mois, tournage à Strasbourg et ses environs du téléfilm Vivre sans eux.

Une fiction inspirée d'un faits divers, produite pour France 2.

Martin a 60 ans, Adèle en a 25. Il est bougon, malade et timide. Elle est insolente, effrontée et provocante. Il cherche son fils, elle cherche son père. En sonnant à la dernière adresse du couple que formaient les deux disparus, ils tombent sur le nouveau propriétaire des lieux qui les assure qu’ils sont partis à l’étranger.

Martin et Adèle vont faire l’enquête pour disparition inquiétante que la gendarmerie leur refuse. Et découvrir, au péril de leurs vies, que les deux disparus ont été assassinés... Ensemble, ils vont revisiter la vie de Gabriel et Aurélien et découvrir l’authenticité d’un amour qu’ils se refusaient à admettre. Ensemble, ils vont réparer leur faute et se reconstruire – même s’il va leur falloir « vivre sans eux ».

Avec : Bernard Le Coq (Martin Calbert), Esther Garrel (Adèle Terrazoni), Grégory Montel (Olivier Mauclair), Lilou Fogli (Solène Mauclair) Cécile Fisera (Alix Terrazoni), Julie Badoc (Isabelle Favereau), Loïc Guingand (Bernard Lantier) .

Scénario Jean-Luc Estèbe. Réalisé par Jacques Maillot.