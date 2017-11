Isabel Otero et Marwan Berreni tournent La part de l'autre, pour France 3.

Depuis hier, à Tours, tournage pour France 3 du téléfilm La part de l'autre.

Avec Isabel Otero (Louise), Marwan Berreni * (Sylvain), Laurent Olmedo (François), Sara Mortensen (Emilie), Adèle Simphal (Agnès), Nathalie Besançon (Claude), Jean-Michel Noirey (Philippe), Moussa Sylla (Fouad) ...

Le commandant Louise Chaland, épaulée par son fils Sylvain, prêtre, enquête sur le meurtre d’un sculpteur subversif dont le cadavre a été retrouvé à côté d’une de ses toiles couverte d’inscriptions en latin. Ils font rapidement le lien avec la disparition d’une relique de Saint-Martin, saint patron de Tours.

Leurs investigations les guident vers un refuge pour nécessiteux, tenu par François Delcourt et sa fille Agnès, laquelle entretenait des liens amoureux avec le sculpteur retrouvé assassiné. Comment ne pas être troublé par l’importance qu’attachent certains à cette relique ?

Cette enquête les emmènera à la découverte du patrimoine historique et religieux de la ville et vers une sorte de « réconciliation » entre la mère laïque et le fils devenu prêtre. 9

Réalisateur : François Guérin.

Scénariste : David d’Aquaro.

* révélé par le feuilleton Plus belle la vie.