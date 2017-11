Jeudi, France 2 se mobilise à nouveau contre le harcèlement scolaire.

Suite à la journée nationale « Non au harcèlement » organisée par le ministère de l'Éducation Nationale, France 2 a décidé une nouvelle fois de mobiliser son antenne et ses programmes autour de cette question de société.

Tout au long de la journée, les magazines emblématiques de France 2 aborderont ce sujet au travers de témoignages, chroniques et autres éclairages... La rédaction de France Télévisions mobilisera également toute la journée ses éditions autour de cette question de société. En complément, le clip de sensibilisation proposé par le ministère sera diffusé à plusieurs reprises sur l'ensemble des chaînes de France Télévisions.

► 6h30, TÉLÉMATIN, présenté en direct par Laurent Bignolas. Les équipes de Télématin s’associent comme chaque année à la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. La rubrique "Santé" de Christelle Ballestrero, diffusée à 6h36 et 7h50, sera ainsi consacrée à cette question. Nous verrons dans ce cadre quels sont les risques, comment les détecter chez les enfants et adolescents et, surtout, comment réagir dans une telle situation...

► 10h00, C'EST AU PROGRAMME, présenté par Sophie Davant. Alexandre Marcellin annoncera en fin d'émission, avec l'appui de Sophie Davant, cette 3ème journée nationale et la mobilisation de la chaîne autour de la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Un court extrait du clip de sensibilisation sera proposé.

► 13h55, ÇA COMMENCE AUJOURD'HUI. Une émission entièrement dédiée au harcèlement scolaire. Faustine Bollaert accueillera des familles bouleversées par le harcèlement scolaire. Elle donnera notamment la parole à Kiara, 13 ans, qui s’est reconstruite aujourd’hui en montant une association de sensibilisation en Bretagne, Marcel-ment. Sera également présente la mère de Florenzo qui, à 8 ans seulement, est déjà victime de harcèlement. Enfin Laura, 22 ans, viendra témoigner de son long chemin pour guérir des séquelles infligées par le harcèlement qu’elle a subi.