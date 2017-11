Koh-Lanta Fidji sur TF1 : un binôme éliminé ce vendredi.

Ci-dessous, les cinq premières minutes du numéro de Koh-Lanta Fidji diffusé ce vendredi 17 novembre sur TF1. Un programme animé par Denis Brogniart.

Aux Fidji, les trois derniers jeunes de la tribu blanche ont lancé leur contre-offensive. Lors de l’épreuve de confort, Tiffany a une nouvelle fois été mise au ban de la tribu blanche. Pourtant, la jeune fille a pu prendre sa revanche en trouvant un collier d’immunité sur l’île du paradis perdu ! Hésitant à jouer son collier dans son intérêt personnel ou pour Magalie, elle décide finalement de l’offrir à son amie qu'elle sent plus en danger et la sauve de l'élimination. A la grande surprise des anciens, Fabian est alors éliminé. C’est un véritable coup de maître que viennent d’opérer les jeunes ! Les jeunes ont bel et bien repris leur jeu en main et les revirements de Maxime ne passent toujours pas sur le camp blanc…

Les aventuriers vont pourtant devoir s’accorder car cette semaine leurs destins seront liés. On gagne à deux, on perd à deux ! Ce n’est donc pas un, mais deux aventuriers qui vont être éliminés, en duo. La partie s’annonce serrée, celui qui recevra le plus de votes au conseil entrainera dans sa chute son binôme.